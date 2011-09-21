«Лазерных» хулиганов будут штрафовать на 50 тысяч рублей

За ослепление пилотов лазером будут штрафовать на 50 тысяч рублей или назначать административный арест на срок до 15 суток. Такое предложение выдвинул Ространснадзор.



Также предлагается штрафовать за применение на территории аэропорта, аэродрома, вертодрома или посадочной площадки либо в полосе воздушных подходов посадочной площадке пиротехнических изделий без разрешения администрации аэропорта информирует www.rosbalt.ru. Кроме того, за размещение знаков и устройств, сходных с маркировочными знаками, принятыми для посадочных площадок предлагает ввести штраф в 50 тыс. руб. для физических лиц, должностные лица могут распрощаться со 100 тыс. руб., а юридические лица с 400 тыс. рублей.

За умышленное сокрытие авиационного происшествия, инцидента или сведений о них, либо искажение информации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 50 тыс. руб., на должностных лиц — 100 тыс. рублей; на юридических лиц — 400 тыс. руб.