Калиниградская область: губернатор планирует опрусить столицу региона

В Варшаве калининградский губернатор Николай Цуканов во вторник в беседе с "зеленым" германским депутатом Европарламента сообщил, что молодежь области хочет возвращения столице региона названия Кёнингсберг.

В ходе работы комитета парламентского сотрудничества Россия–ЕС 20 сентября Николаю Цуканову задал вопрос депутат Европарламента от немецкой Партии зеленых Вернер Шульц: "Почему самый западный город России носит имя Калинина, которое ассоциируются с преступлениями Сталина?". Губернатор Калининградской области Николай Цуканов не исключил проведение референдума по возращению прусского наименования "Кёнигсберг" и отметил, что "молодежь относится благоприятно к изменению названия города, в то время как пожилым людям будет трудно согласиться".

Это заявление вызвало бурю протестов избранников народа от области, в частности, в Нижней палате российского парламента. Причем единство мнений по этому вопросу высказали традиционные политические оппоненты. Очевидно, в ГД РФ калиниградский электорат делегировал пожилых по цукаловским меркам.

Представитель Калининградской области в Госдуме от ЛДПР Елена Афанасьева подчеркнула, что далеко не первый раз этот вопрос поднимается, но выразила недоумение в связи с тем, что подобные слова звучат из уст государственных деятелей, сообщает Кaliningradtoday.Следующим шагом после переименования Калининграда, по мнению Афанасьевой, может стать желание отделить область от Российской Федерации.

Депутат от фракции КПРФ Владимир Никитин, представляющий регион в Госдуме, считает, что переименование города противоречит внешней и внутренней политике государства. Коммунист выступает категорически против этого предложения, он убежден, что идею о референдуме мало кто поддержит.Он призвал губернатора Цуканова серьезно подумать о своих словах, отметив, что подобные высказывания могут стоить политической карьеры.

Представитель области от "Единой России" Евгений Федоров просто не видит необходимости в переименовании города.