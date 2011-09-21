Алексей Козлов выпущен на свободу. Его дело отправлено на новое рассмотрение

Решение об освобождении Козлова, приговоренного к пяти годам тюрьмы за мошенничество, было принято 20 сентября Верховным судом РФ. На следующий день он вышел на свободу.



Суд отменил приговор, вынесенный в отношении бизнесмена Пресненским судом и Мосгорсудом, и постановил направить дело Козлова на новое рассмотрение. По сообщению «Ленты.ру», на время судебного следствия бизнесмен будет находиться под подпиской о невыезде.

С июня 2008 года Алексей Козлов находился под стражей по обвинению в хищении 33,4 процента акций компании "Искож", общей стоимостью более 250 миллионов рублей, у бывшего делового партнера, экс-сенатора от Чувашии Владимира Слуцкера.

В 2009 году Пресненский районный суд Москвы признал Козлова виновным в мошенничестве и отмывании денег и приговорил его к восьми годам тюрьмы. Это решение было оспорено, и в июле 2011 года Верховный суд направил дело на пересмотр в Мосгорсуд, который в итоге сократил наказание до пяти лет. Теперь дело вновь отправлено на пересмотр.

Защита Козлова также подавала в Верховный суд жалобу с просьбой прекратить уголовное дело в отношении бизнесмена, однако она не была удовлетворена.

Алексей Козлов и его супруга журналистка Ольга Романова утверждают, что уголовное преследование было инициировано Слуцкером. В интервью "Ленте.ру" Козлов рассказал, что намерен добиваться привлечения Слуцкера к ответственности.