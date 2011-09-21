«Хромая лошадь» платит по долгам

Совладелец сгоревшего пермского клуба "Хромая лошадь" Анатолий Зак начнет выплачивать ежемесячную материальную помощь четырем потерпевшим в размере 30 тысяч рублей.



В ходе судебного заседания 20 сентября было объявлено, что Зак обязался до окончания судебного процесса ежемесячно выплачивать Наталье Нагорняк, Ирине Чазовой, Розе Айсиной и Ляле Кареевой по 30 тысяч рублей в месяц, информирует 59.Ru. Фактически материальную помощь потерпевшим оказывают мать и брат Зака.

Пожар в "Хромой лошади" произошел 4 декабря 2009 года. Погибли 156 человек, пострадали несколько десятков человек, уточняет lenta.ru. По версии следствия, причиной возгорания и гибели людей стало нарушение техники безопасности при пиротехническом шоу и неправильная планировка помещения.

По информации издания Ura.Ru, Зак - единственный фигурант уголовного дела, на данный момент остающийся под арестом. Арт-директор клуба Олег Феткулов и бывший главный государственный инспектор Пермского края по пожарному надзору Владимир Мухутдинов недавно были освобождены под залог, остальные пять фигурантов находятся под подпиской о невыезде. Отдельно будут судить совладельца клуба Константина Мрыхина, который недавно был экстрадирован из Испании и сейчас содержится в московском СИЗО.



