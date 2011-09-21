Тульский губернатор решил покинуть резиденцию Богучарово

Тульский губернатор не намерен жить за государственный счет. Владимир Груздев купит себе и приглашенным на работу коллегам квартиры на собственные средства.



20 сентября, в здании правительства Тульской области прошла пресс-конференция губернатора Владимира Груздева с руководителями ведущих средств массовой информации региона, на которой он заявил журналистам, что не намерен использовать резиденцию в Богучарово, поскольку она слишком дорого обходится бюджету – на содержание комплекса тратится порядка 42 млн рублей. Все дело в том, что в прошлом году никто, кроме губернатора и членов его семьи на этом объекте не проживал.

Как информирует vtule.ru, Владимир Груздев собирается купить квартиру в областном центре, и не только себе, но и всем тем, кого пригласил на работу в Тулу, а недвижимость будет в собственности губернатора.

Также на пресс-конференции сообщалось, что Владимир Груздев собирается сделать Интернет основной интерактивной площадкой для общения населения с властью. На базе официального сайта правительства будет разработан специальный интерфейс для принятия жалоб от населения. Уже в самое ближайшее время с помощью модернизированного портала любой пользователь сети сможет обратиться к губернатору и представителям его правительства с любой просьбой, жалобой или обращением.