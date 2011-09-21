На соцподдержку горожан власти Москвы потратят более 2 трлн рублей

Власти Москвы утвердили городскую программу соцподдержки населения на 2012-2016 годы, на которую будет потрачено в течение пяти лет более 2 трлн рублей.



Об этом в среду сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Людмила Швецова, она уточнила, что в течение пяти лет на программу социальной поддержки горожан будет выделено 2,1 трлн рублей, эти "средства будут распределяться примерно пропорционально с тенденцией роста от года к году".



Заммэра Москвы сообщила, что программа состоит из пяти подпрограмм, в том числе по поддержке пенсионеров, молодых семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья. По ее словам, "на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам за пять лет планируется направить 600 млрд рублей, еще 240 млрд будут направлены на поддержку семей".



Также, в программе будут заложены средства на улучшение материально-технической базы социальных учреждений Москвы, "на это будет выделено 210 млрд рублей", - цитирует чиновницу ИТАР-ТАСС.