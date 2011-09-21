Путин поздравил Матвиенко с избранием на пост спикера СФ

Премьер-министр России Владимир Путин поздравил Валентину Матвиенко с избранием на пост спикера Совета Федерации, об этом сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков.



"Владимир Путин пожелал Валентине Матвиенко успехов в реализации ее планов по приданию большей эффективности работе верхней палаты российского парламента", - сказал Дмитрий Песков.



Напомним, в среду экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко была избрана спикером Совета Федерации. За ее кандидатуру проголосовали 140 сенаторов, "против" - не было, один воздержался.



Должность спикера стала вакантной после того, как Сергей Миронов, возглавлявший верхнюю палату парламента почти десять лет, 18 мая был отозван заксобранием Петербурга и автоматически лишился своего поста.