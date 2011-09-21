"Протон-М" успешно вывела на орбиту космический аппарат военного назначения

В среду с Байконура стартовала ракета-носитель "Протон-М", которая успешно вывела на целевую орбиту космический аппарат военного назначения с порядковым номером "Космос-2473".



Спутник запущен в интересах Минобороны РФ, об этом сообщил официальный представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по Космическим войскам полковник Алексей Золотухин.



По словам Алексея Золотухина, старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме, "в 02:57 по московскому времени разгонный блок "Бриз-М" с космическим аппаратом военного назначения успешно отделился от ракеты-носителя "Протон-М" и в 11:53 вывел космический аппарат на орбиту", - цитируют офицера Вести.ру.