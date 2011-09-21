ЛДПР предлагает поменять Бута и Ярошенко на Чубайса

В ЛДПР предлагают обменять российского бизнесмена Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко, находящимся под уголовным преследованием в США, на главу "Роснано" Анатолия Чубайса.



На заседании Госдумы в среду член фракции ЛДПР Сергей Иванов сказал: "Пока фракция ЛДПР предлагает обменять Константина Ярошенко и Виктора Бута на, например, Анатолия Борисовича Чубайса. Он столько гадостей сделал нашей стране и столько хорошего американцам, что, я думаю, они пойдут на этот обмен. Можно еще кого-нибудь из наших в кредит предоставить. Им туда Чубайса – нам всех наших российских граждан обратно".



Депутат напомнил, что "уже несколько лет наш соотечественник Виктор Бут томится в американской тюрьме, а буквально недавно нашему летчику Константину Ярошенко дали 20 лет. Что сделало наше государство, что сделало Министерство иностранных дел? Выразило недоумение тем, что ему дали 20 лет". По словам члена фракции ЛДПР, можно только восхищаться американским правительством, "которое, заботясь о благосостоянии своих граждан, по всему миру ловит людей, которые могут нанести вред американскому государству", - цитирует депутата Интерфакс.