Швейцария откроет России определенную информацию о счетах российских граждан

Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщил, что Россия и Швейцария подпишут соглашение о передаче определенной информации о счетах российских граждан в швейцарских банках.



На заседании Госдумы Алексей Кудрин сказал: "Сегодня на заседании правительства мы одобрим соглашение, а в конце недели я его подпишу вместе со Швейцарией".



Россия добивается того, чтобы Швейцария "приоткрыла" банковскую тайну и передала властям информацию о счетах состоятельных российских граждан в швейцарских банках, которые могут использоваться, в частности, для уклонения от налогов. Подобный запрос к Швейцарии существует и у Германии, США, Великобритании и еще у некоторых стран.



Осенью 2009 года крупнейший банк Швейцарии — UBS, согласился раскрыть информацию о счетах 250 состоятельных американских граждан под угрозой предъявления исков со стороны налоговой службы США. В 2010 году банк раскрыл счета еще 4450 американских клиентов и согласился сделать то же самое еще в отношении 52 тысяч.



Кризис заставил усилить давление на швейцарские банки. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пригрозила включить страну в "черные списки", если Швейцария не будет соблюдать международные стандарты в отношении банковской деятельности. В марте 2009 года Швейцария обязалась соблюдать международные законы в банковской сфере.