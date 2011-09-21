Министр транспорта РФ Игорь Левитин заявил, что катастрофа самолета Як-42 под Ярославлем, произошедшая 7 сентября, не могла произойти из-за "внешних причин".



В эфире радио "Вести ФМ" министр сказал: "Хочу сказать, что это был плановый полет, вылетал он точно по расписанию, полоса была свободна, я там был на месте и хочу сказать, что там не было никаких внешних причин, которые бы могли усугубить действия пилотов".



Напомним, самолет Як-42, на борту которого находились хоккеисты ярославского "Локомотива", упал в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем, в 2,5 километра северо-западнее аэропорта. Всего на борту находилось 45 человек, 37 пассажиров и восемь членов экипажа, из которых выжил только один - бортинженер Александр Сизов, который в настоящее время госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время расследование причин трагедии продолжается, специалисты расшифровывают данные бортовых самописцев самолета.