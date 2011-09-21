Матвиенко намерена совершенствовать порядок формирования Совета Федерации

Валентина Матвиенко, избранная сегодня спикером Совета Федерации намерена разработать законопроект, который направлен на совершенствование порядка формирования верхней палаты парламента.



В своем первом выступлении в должности спикера СФ Валентина Матвиенко сказала: "Мною будет подготовлен и внесен в Государственную Думу соответствующий законопроект, направленный на совершенствование действующего порядка формирования палаты. Лично я приложу все усилия для укрепления авторитета Совета Федерации, как в России, так и на международной арене, повышения его роли в политическом и законодательном процессе на благо наших граждан", - цитирует нового спикера Интерфакс.



Далее она заявила: "Для реализации наших полномочий нам просто необходим устойчивый сенаторский корпус. А этого не достичь в нынешней ситуации, когда каждый сенатор работает под Дамокловым мечом увольнения из-за изменения региональной конъюнктуры".



"Каждому из нас необходимо помнить, что повысить качество невозможно без строгой дисциплины, в первую очередь самодисциплины. Недопустимо отсутствие без уважительных причин сенаторов на пленарных заседаниях. Необходимо исключить практику участия в комиссиях и комитетах по доверенности. Предлагаю внести соответствующие изменения в регламент", - отметила Валентина Матвиенко в своем первом выступлении после избрания спикером верхней палаты.