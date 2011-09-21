В 2012 году Луга станет столицей Ленинградской области

В будущем году Ленинградской области исполнится 85 лет. Этот юбилей региона решено провести в Луге. На подготовку к торжествам город получит весомую поддержку из областного бюджета в размере 150 миллионов рублей, сообщили «АН» в Правительстве области.

Глава региона Валерий Сердюков совершил рабочую поездку в районный центр, побывал в центральной районной больнице и средней школе.

Побывав в корпусах Лужской ЦРБ, губернатор провел встречу с медиками, высоко оценив качество их работы. Проблемы, о которых говорили на встрече Валерий Сердюков и главный врач больницы Александр Семенов касались, прежде всего, необходимости ремонта больничных отделений и пополнения их кадрами, были обсуждены вопросы повышения качества оказания стационарной помощи и развития медицины на селе. В итоге Валерий Сердюков дал поручение разработать проект полной реконструкции комплекса Лужской центральной районной больницы.

Не менее важный разговор состоялся у губернатора с районным педагогическим активом в Лужской средней школе №4. Полностью реконструированная, она полностью соответствует современным требованиям, обладая, например, многопрофильным медицинским кабинетом, обязательным по современным стандартам в каждой школе.

Педагогов интересовали перспективы проведенной в регионе оптимизации системы образования. В ее итоге высвободилось немало площадей, и многие участники встречи предлагали разместить на них либо детские сады, либо оздоровительные лагеря.

Валерий Сердюков предостерег собравшихся от скоропалительных выводов, подчеркнув, что подобные вопросы необходимо решать комплексно. В противном случае может повториться ситуация с детскими садами, которые в 90-е активно закрывали, а сегодня вынуждены отстраивать заново. Касается это и малокомплектных школ, которые также никто не намерен закрывать.