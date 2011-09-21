Санкт-Петербург начал праздновать 200-летие Казанского собора

Сегодня с раннего утра на Невском проспекте и прилегающих к Казанскому собору улицах необычно пустынно – движение и парковка машин ограничены. А вот людские ручейки стекаются к собору со всех сторон, заполняя площадь перед собором. Сегодня в 9 часов утра, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в главном кафедральном соборе Северной столицы началось празднование200-летия Казанского собора. Главная святыня храма - Казанская икона Божией Матери - будет вынесена на паперть собора для поклонения.

Божественную литургию в Казанском соборе возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После литургии, которая пройдет до полудня, будет совершена хиротония архимандрита Адриана (Ульянова), епископа Бежецкого, викария Тверской епархии.

Утром в Александро-Невской лавре состоялась панихида у могил архитекторов Строганова и Воронихина. Затем в Святодуховском корпусе лавры пройдет торжественный молебен на открытие международной конференции «Под покровом святыни», а вечером в Капелле состоится вечер духовной музыки «Милость мира».

Наталья Феофанова, автор и куратор юбилейной программы, член Организационного комитета по подготовке к юбилею, рассказала «АН», что юбилею собора будет посвящено несколько дней. Юбилейные празднования включат выставку в НИМ Российской Академии художеств «Тебе в дар богатство любви к Отечеству». Она создана из музейных собраний Москвы и Петербурга. В этот же день будет показана премьера документального фильма о соборе, состоится трехдневная международная конференция.

Действительно важным событием юбилейной программы станет открытие в пятницу, 23 сентября художественной выставки, посвященной Казанскому собору. Экспозиция будет размещена в парадных залах Российской Академии художеств. Именно в Академии художеств под руководством графа Строганова в 1800 году был спроектирован Казанский собор, строительство которого велось 10 последующих лет. Здесь будут представлены работы создателей храма - великих русских художников, скульпторов, архитекторов.

В субботу в петербургском Доме книги продолжит работать конференция «Под покровом святыни», а в Большом зале Филармонии пройдет благотворительный концерт.

Юбилейные торжества, посвященный 200-летию Казанского собора, завершаться в воскресенье, 25 сентября. На Дворцовой площади пройдет торжественное построение Военно-оркестровой службы России и прохождение ее к Казанскому собору.