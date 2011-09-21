Валентину Матвиенко избрали спикером Совета Федерации

Совет Федерации в ходе первого заседания осенней сессии в среду утвердил в должности своего председателя экс-губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко.



За нее проголосовали 140 сенаторов, один воздержался, против не голосовал никто.



После голосования Валентина Матвиенко стала избранным полноправным председателем верхней палаты парламента. Этот пост стал вакантным после того, как в конце мая экс-спикер Сергей Миронов был отозван с поста сенатора законодательным собранием Санкт-Петербурга.