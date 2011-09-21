Совет Федерации выбирает спикера, им станет Валентина Матвиенко (ВИДЕО)

В среду на первом заседании осенней сессии Совета Федерации пройдут выборы нового спикера верхней палаты парламента. Как ожидается, спикером утвердят Валентину Матвиенко.



По традиции кандидатуру спикера предложит старейший член Совета Федерации Николай Рыжков. Затем состоится процедура голосования. Заседание начнется в 10 утра, передают Вести.ру.



Напомним, должность спикера Совета Федерации свободна с мая 2011 года, после того как заксобрание Санкт-Петербурга отозвало с этой должности своего представителя Сергея Миронова. В июне этого года президент РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу глав ряда субъектов РФ выдвинуть Валентину Матвиенко на должность спикера верхней палаты парламента, которая 8 лет занимала должность губернатора Санкт-Петербурга.