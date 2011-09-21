МИД РФ настаивает на юридических гарантиях ненаправленности ПРО США против РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что МИД РФ настаивает на юридических гарантиях ненаправленности ПРО США против России.



Сергей Рябков сказал: "К сожалению, в отличие от ВТО, пока мы вперед не продвигаемся. Для нас по-прежнему непонятно, почему если дело обстоит именно так, как говорят наши американские партнеры, то есть, что их система, натовская система, не будет направлена против России, это нельзя оформить в виде юридически обязывающей договоренности".



По словам замглавы МИД РФ, американцы говорят "мы готовы положить это на бумагу", "но на бумагу можно положить это в любой форме, и бумага многое терпит. Но речь о том, чтобы оформить эту договоренность в юридически обязывающем ключе, который обеспечивал бы нужный уровень того, что именно так все оно и произойдет", - цитирует дипломата Интерфакс.