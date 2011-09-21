В Архангельске открывается второй международный форум по Арктике

В Архангельске в среду открывается второй международный форум "Арктика - территория диалога", который организован Русским географическим обществом, работа форума продлится четыре дня.



На форум, который пройдет в Северном (Арктическом) федеральном университете, приглашены ведущие ученые, эксперты, общественные и политические деятели арктического региона. Здесь ожидают прибытие более 220 участников форума из 20 стран мира.



На форуме обсудят формирование транспортной системы как фундамента для освоения Арктики. Речь пойдет о развитии коммерческого и научного судоходства, транспортных узлов на трассе Северного морского пути, полярной авиации. Особое внимание планируется уделить формированию многосторонних механизмов предупреждения и борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций, совместной охраны окружающей среды Арктики, рационального использования природных ресурсов и повышения качества жизни коренных народов полярного региона, передает ИТАР-ТАСС.