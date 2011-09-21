Рыбаки Приморья поймали акулу длиной более двух метров

В Приморском крае рыбаки поймали акулу длиной более двух метров недалеко от детского лагеря "Тирх". Об этом рассказал один из рыбаков, представившийся Алексеем.



По словам рыбака, акулу поймали у мыса недалеко от детского лагеря отдыха "Тирх". "Ставили сети на камбалу в ночь. Утром вытащили сети, а в них акула", - цитирует рыбака Интерфакс.



Алексей рассказал: "Она огромная была, живая и дергалась. В длину 2 м 64 см, верхний плавник полметра. Рыба как рыба, неприятная только на вид".



Пойманная акула принадлежит виду Мако, который считается одним из самых агрессивных видов. Акулы этого вида могут достигать до четырех метров в длину.



Напомним, в августе в Приморье было зарегистрировано три случая нападения хищной акулы на людей. По поимке хищной акулы был создан специальный штаб, сформирован флот для морской охоты. Всего в операции были задействованы более 60 человек.