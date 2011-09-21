Русская Православная Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы, в этот день всемирной радости патриарх Кирилл в Санкт-Петербурге возглавит торжества, посвященные 200-летию Казанского собора.



В этот день в 1380 году воины Дмитрия Донского одержали историческую победу на поле Куликовом и в память о той победе в Москве был основан Рождественский монастырь. А в наши дни эта победа внесена в реестр Дней воинской славы.



Праздник Рождества Пресвятой Богородицы - самый почитаемый праздник в России, именно с этого дня 862 года ведется история Русского государства. А во времена царствования императора Александра II в 1862 году в Новгороде в честь этого события был воздвигнут памятник Тысячелетию России.



Пресвятая Дева Мария, ставшая впоследствии матерью Иисуса Христа, родилась в небольшом городе Назарете у праведных престарелых родителей - Иоакима и Анны, которые горячо молились Господу о даровании им дитя и он исполнил их прошение. Великую весть принес Архангел Гавриил: у них родится дочь, а через неё будет даровано спасение всему миру и пусть назовут её Марией, что значит, благодать. После рождения дева Мария воспитывалась при храме в благочестии и чистоте.