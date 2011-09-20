Cамое низкорослое семейство живет в Америке

Бриджетт Джордан, 22-летняя жительница иллинойсовского городка Сандовал, значится в «Книге рекордов Гиннесса» как самая низенькая женщина.



Бриджетт уникальна не только своим ростом 69 см, но и тем, что она вместе с братом, 20-летним Брэдом, рост которого составляет «внушительные» (по сравнению с ней) 96,5 сантиметров, считается самой низкой парой родственников, отмечает kp.ru.

Несмотря на свой рост Брэд Джордан – очень спортивный парень. Он любит играть в… баскетбол, увлекается каратэ и гимнастикой. Что касается Бриджетт, то она обожает музыку, любит танцевать и увлекается черлидингом. Брат с сестрой живут с родителями и учатся в колледже Каскаския.