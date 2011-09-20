«Петровский Крест» ждет Аршавина в Петербурге

Футболиста Андрея Аршавина, который является Почетным гражданином МО "Петровский", наградят высшей наградой округа — "Петровским Крестом".



В Петровском округе Петербурга сегодня состоялось заседание муниципального совета, на котором депутат Дмитрий Ильковский довел до сведения коллег, что в октябре исполняется три года, как известный футболист Андрей Аршавин является Почетным гражданином округа. Как сообщает «Советский спорт», футболист получил это звание за вклад в социальное развитие округа, высокие спортивные достижения, пропаганду здорового образа жизни и семейных ценностей. Общественность предложила наградить Аршавина высшей наградой округа. Депутаты единогласно поддержали это предложение.

Как только Аршавин появится в северной столице, ему вручат "Петровский Крест" за номером 23. Примечательно, что в "Арсенале" Аршавин играет именно под этим номером.

Как уточняет www.rosbalt.ru, высшей наградой округа "Петровский крест" награждены такие известные личности, как Герой Советского Союза легендарный летчик Василий Николаевич Кубарев, политик Владимир Жириновский, полковник милиции Александр Стрижак, писатель Николай Коняев, генерал Валентин Волохов.

Также званием Почетного гражданина депутаты округа удостоили полковника Тарасова Александра Владимировича, экс-депутата Петровского округа.



