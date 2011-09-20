Супруга президента Франции Николя Саркози Карла Бруни-Саркози устала быть беременной и с нетерпением ожидает родов. Ее первый сын появился раньше срока.



"Если честно, я уже больше не могу: я должна сидеть или лежать большую часть времени. Нельзя ни курить, ни пить вино. Я с нетерпением жду, что это закончится. Начиная с первого октября, это может случиться в любое время", - поделилась Бруни на встрече со стипендиатами своего фонда.

В День культурного и исторического наследия Франции 43-летняя Бруни появилась на публике, однако в ближайшее время она будет избегать выходов в свет, сообщает РИА Новости.

Пол будущего ребенка в семье Саркози не называется, его мама настаивает на том, что не хочет заранее знать, кто это будет, мальчик или девочка. Кроме того, она обещает тщательно скрывать его от СМИ и не разрешит публикацию каких-либо фотографий, информирует rus.ruvr.ru. В свою очередь в Елисейском дворце подчеркивают, что рождение ребенка - это событие частного характера, поэтому администрация президента Франции не намерена официально сообщать о нем и публиковать какие-либо заявления на этот счет.



