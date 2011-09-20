В Москве намерены отказаться от строительства новых мусоросжигательных заводов

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский заявил, что власти намерены отказаться от строительства новых мусоросжигательных заводов.



Антон Кульбачевский сообщил, что столичные власти собираются "особое внимание" уделить "первичной и вторичной сортировке мусора, что значительно сократит количество отходов после термической обработки", - цитирует чиновника Интерфакс.



По его словам, столичные власти намерены отказаться от мусоросжигательных заводова вместо них построить современные мусороперерабатывающие комплексы, однако для этого необходимо время, отметил чиновник. Он сказал: "Все мероприятия закреплены в государственной программе города Москвы, на это будет выделено только в 2012 году около семи миллионов рублей".