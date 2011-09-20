Президент РФ освободил от должности сотрудников Госнаркоконтроля

Президент России Дмитрий Медведев освободил во вторник от должности четырех высокопоставленных сотрудников Госнаркоконтроля, об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Согласно подписанному президентом РФ указу, от должности освобождены:



- начальник управления ФСКН по Чеченской Республике генерал-майор полиции Ваха Абубакаров;



- заместитель начальника управления ФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Вячеслав Рябцев;



- заместитель начальника управления ФСКН по Московской области генерал-майор полиции Игорь Суняев;



- начальник управления ФСКН по Республике Дагестан генерал-майор полиции Азизбек Черкесов.