Рост цен на аренду в Москве обогнал Европу, Африку и Ближний Восток

Московский рынок недвижимости в первом полугодии этого года стал лидером по темпам роста цен на аренду офисов среди рынков Европы, Африки и Ближнего Востока.



Как указывается в исследовании международной консалтинговой компании Colliers International, которое цитирует РИА «Новости», в Москве был зафиксирован прирост арендных ставок в 11%, в Санкт-Петербурге – в 10%. Такое же высокое увеличение ставок – на 10% – продемонстрировал лондонский Уэст-Энд.

Положительная динамика арендных ставок на офисном рынке Москвы обусловлена превышением спроса над объемами нового строительства, – отмечают эксперты. Как пишет «Газета.Ru», наибольший прирост арендных ставок ожидается в крупнейших финансовых центрах, таких как Лондон, Москва, Мюнхен, Стокгольм, однако дальнейшее их снижение будет наблюдаться в Дубае и Софии.