В России и на Украине начался сбор средств на «Автобус Победы»

Сбор денег на запуск автобуса с изображением генералиссимуса СССР Иосифа Сталина к годовщине парада на Красной площади 7 ноября 1941 года начался в России и на Украине.



"К 70-летней годовщине парада 7 ноября 1941 года оргкомитет проекта "Автобус Победы" начинает подготовку к акции, которая может охватить несколько городов России и Украины", - сообщил на своей странице в "Живом Журнале" пользователь gunter-spb, организовавший сбор средств на сталинобусы ко Дню Победы. Как сообщает «Интерфакс», пользователь разместил на своей странице приблизительный оригинал-макет будущего автобуса. Он украшен изображением Сталина, медалью "За оборону Москвы" и фотографией прохождения РККА по Красной площади 7 ноября 1941 года.

Концепция акции, по его мнению, имеет широкий смысл - на улицах могут появиться стикеры, плакаты, баннеры и буклеты, которые напомнят каждому трудный путь к победе.



