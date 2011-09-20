В модернизацию своей системы ФГУП "Почта России" в 2012 году вложит не менее 20 млрд рублей, об этом во вторник сообщил гендиректор предприятия Александр Киселев.



Александр Киселев отметил, что по итогам 2011 года вложения в модернизацию почтовой системы достигнут порядка 17 млрд рублей против ранее заявленных 14 млрд рублей. И по его словам, эти вложенные средства - собственные деньги "Почты России".



Кроме того, гендиректор предприятия подчеркнул, что "госинвестиции в модернизацию "Почты России" не осуществляются, но реальная потребность - это не менее 40 млрд рублей на следующий год. Мы сможем обеспечить только половину", передает Интерфакс.