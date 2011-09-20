Ющенко подал документы на получение вида на жительство в США

Экс-президент Украины Виктор Ющенко, находясь в США, подал документы для получения вида на жительство в этой стране, утверждает депутат Верховной Рады Геннадий Москаль.



Об этом во вторник сообщила пресс-служба партии "Народная самооборона", членом которой является Геннадий Москаль, кроме того, он является первым заместителем председателя комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Депутат заявил: "По достоверной информации, которую я получил от украинской диаспоры в США, бывший президент Украины Виктор Ющенко подал документы для получения вида на жительство в Соединенных Штатах". По его словам, "дальнейшая цель этого шага - получение гражданства США".



Однако пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова категорически опровергла эту информацию, заявив, что "это высказывание очень подходит Москалю – яркому представителю псевдодемократов". Также пресс-секретарь сообщила, что Виктор Ющенко сейчас действительно находится в США по приглашению экс-президента Билла Клинтона, где в Нью-Йорке ежегодно проходит мероприятие "Глобальная инициатива Клинтона", в которой Виктор Ющенко также принимает участие, передает ИТАР-ТАСС.



Пресс-служба возглавляемой Ющенко партии "Наша Украина" сообщила, что американский "Институт политики", основанный бывшим сенатором Бобом Доулом, присудил бывшему экс-президенту Украины ежегодную премию "за служение государству, которое вдохновляет других". Премию вручили во время лекции бывшего президента Украины в институте в штате Канзас. А директор "Института политики" Билл Лейси пояснил, что премия вручена Виктору Ющенко за "оранжевую революцию". Размер премии составляет 25 тысяч долларов, среди ее лауреатов были бывший президент США Джордж Буш-старший и бывший президент Польши Лех Валенса.