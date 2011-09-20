Microsoft отказал россиянам в переходе на зимнее время

Корпорация Microsoft выпустила программные обновления для своих операционных систем и пакетов офисных приложений с учетом отмены перехода на зимнее время в России.

Microsoft выпустила обновления для большинства своих продуктов: десктопных платформ Windows (XP, Vista и Windows 7), серверных систем Windows Server (2003, 2008 и 2008 R2), мобильных операционных систем Windows Mobile 6.5 и Windows Phone 7, а также пакетов офисных приложений Office (2003, 2007, 2010, версии для Mac OS X).

Как отмечает rus.ruvr.ru, выпуск обновления для Windows XP, поддержка которой компанией уже прекращена (кроме обновлений системы безопасности), объясняется популярностью этой платформы - по оценкам экспертов, она до сих пор установлена примерно у половины российских пользователей.

Большинство UNIX-подобных операционных систем (включая Linux, FreeBSD и пр.) начали получать соответствующие обновления с июня в виде скорректированного пакета tzdata, содержащего информацию о часовых поясах. Для наиболее популярной разновидности Linux - Ubuntu - обновление вышло в сентябре.

Компания Apple пока не сообщала о внесении аналогичных изменений в операционные системы iOS и Mac OS X. Как передает РИА Новости, в прошлом году у ряда продуктов Apple отмечались проблемы с переходом на зимнее время во многих частях мира.