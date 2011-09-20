"Единая Россия" готова включить кандидатуру Медведева в предвыборные списки

Партия "Единая Россия" готова включить кандидатуру Дмитрия Медведева в предвыборные списки на предстоящих в декабре выборах в Госдуму, если президент сам этого захочет и даст свое согласие.



Секретарь президиума генсовета партии "Единая Россия" Сергей Неверов заявил по этому поводу: "Вопрос о том, кто будет в списке партии "ЕР", в любом случае будет определять съезд. Но, если свое желание быть в списке изъявит Дмитрий Анатольевич Медведев, мы, естественно, с удовольствием, это решение рассмотрим".



Предвыборный съезд единороссов состоится 23-24 сентября 2011 года в Москве, в спорткомплексе "Лужники". На съезде будут присутствовать более 10 тысяч человек. Также, на съезде 23 сентября будут работать 6 секций, посвященные гражданскому обществу, новой экономике, борьбе с коррупцией. А 24 сентября будет окончательно утвержден список кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму 6-го созыва.



Кроме того, ожидается, что лидер партии, премьер-министр РФ Владимир Путин примет участие в работе съезда партии "Единая Россия" 23 и 24 сентября, а глава государства Дмитрий Медведев 24 сентября выступит перед делегатами и гостями съезда, передает РИА Новости.