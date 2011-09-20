Дмитрий Медведев посетил Большой Театр (ВИДЕО)

Президент России Дмитрий Медведев посетил во вторник Большой театр. После грандиозной реконструкции Большой театр откроется 28 октября в торжественной обстановке.



Дмитрий Медведев в сопровождении замглавы своей администрации Александра Беглова, который возглавляет рабочую группу по второй очереди реконструкции Большого, осмотрел основное историческое здание театра, побывал в реконструированных и новых помещениях. Президенту РФ продемонстрировали уникальные технические решения, примененные в процессе реконструкции. Дмитрий Медведев также спустился в "подземелье" Большого театра, которое после реконструкции уходит на шесть этажей в глубину. Здесь президенту показали все технические новинки театра, а также Дмитрий Медведев увидел видеоролик о возможностях трансформации сцены театра. После реконструкции театр увеличился более чем в два раза, приобрел большие подземные пространства перед и по бокам здания. Сцена теперь представляет собой семь движущихся сценических площадок.



Кроме того, Дмитрий Медведев посмотрел репетицию балета "Спящая красавица", который станет первой балетной премьерой сезона на обновленной исторической сцене после столь масштабной реконструкции театра. Президент РФ назвал акустику зрительного зала фантастической и выразил надежду, что в театре есть люди, которые имеют управлять всей этой сложнейшей техникой.



Эксперты ЮНЕСКО, которые проверяли новую акустическую систему Большого театра отметили, что при реставрации сохранено "все так, как было в XIX веке", акустическая система заслужила самую высокую оценку мировых специалистов.



Реставрация и реконструкция основного здания Большого театра проводилась в соответствии с указом президента от 28 августа 2000 года. Работы стартовали в 2005 году, глава государства взял их под личный контроль, но необходимые темпы работ реконструкция набрала только три года назад, передает РИА Новости.