Эксперты не обнаружили у экипажа Як-42 алкоголя в организме

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что эксперты не обнаружили у экипажа самолета Як-42, потерпевшего катастрофу под Ярославлем в начале сентября, следов алкоголя.



Владимир Маркин сказал во вторник: "Согласно заключениям судебных экспертиз, алкоголя в крови у пилотов самолета не обнаружено".



Также представитель СК РФ отметил, что в рамках расследования уголовного дела по факту авиакатастрофы Як-42 в органы полиции и управления ФСБ по Ярославской области направлены поручения - установить очевидцев авиационного происшествия из числа лиц, которые проживают в районе крушения самолета Як-42, передает Интерфакс.