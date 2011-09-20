Собянин: в Москве будут проводиться опросы жителей о качестве обслуживания ЖКХ

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал сегодня на заседании столичного правительства создать систему контроля работы служб ЖКХ, основанную на опросах жителей.

"Новый механизм контроля предполагает, что итоговая оценка работы коммунальных служб должна выставляться самими жителями на основе социологических опросов, анализа жалоб, которые поступают на работу тех или иных служб", - сказал Собянин. Рейтинг качества работ коммунальных служб административных округов и районов города будет создаваться на базе опросов и по результатам анализа поступающих жалоб, добавил мэр, сообщает ИТАР ТАСС.

Глава департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Андрей Цыбин рассказал о подготовке проекта распоряжения о подведении итогов контроля городских программ по оказанию государственных услуг в сфере ЖКХ. "Этот вопрос направлен на создание системы оценки деятельности жилищно-коммунальных служб, в основе которой лежит оценка их деятельности жителями Москвы, речь идёт о системном применении результатов социальных вопросов об удовлетворении граждан услугами ЖКХ и благоустройством территории", - заявил Цыбин.

Система материального стимулирования работников ГУИСов районов и административных округов будет основана на будущем рейтинге, составленном по результатам опросов, проведённых среди жителей и управляющих организаций. Рейтинг поможет также применить меры дисциплинарного характера и наказать виновных.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства займется составлением рейтингов, призванных оценить и улучшить качество обслуживания в ЖКХ.

"Главное, чтобы вы не создали схему, чтобы наши ГУИСы и округа начали скрывать жалобы, для того, чтобы выправить свои показатели", - подчеркнул Собянин.

Мэр поручил Цыбину организовать непрерывный мониторинг ситуации для получения объективной информации и докладывать по итогам каждого полугодия, какие улучшения были достигнуты.