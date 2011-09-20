Очередной чиновник попался на взятке
20 сентября 2011, 10:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве по подозрению в вымогательстве крупной взятки у бизнесмена задержан судебный пристав. Он угрожал коммерсанту запретом на выезд за границу.
Сотрудники подразделения МВД РФ по борьбе с экономическими преступлениями задержали судебного пристава-исполнителя Гагаринского отдела УФССП Москвы за вымогательство 300 тысяч рублей, сообщает Интерфакс.
Пристав попался с поличным в ходе оперативного эксперимента на Ленинском проспекте в Москве. Он требовал денег у советника гендиректора коммерческой организации, в отношении которого велось исполнительное производство о взыскании долга. Бизнесмен уплатил все долги, однако алчный пристав угрожал продолжить исполнительное производство. Предпринимателю угрожал запрет на выезд за рубеж и арест всех его счетов.
Собранные доказательства и свидетельские показания переданы следствию для возбуждении уголовного дела по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").