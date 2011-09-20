Московские обманутые дольщики все еще требуют прекратить их обманывать

Заместитель мэра, глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин встретился во вторник с обманутыми дольщиками, которые в очередной раз собрались в центре города на несанкционированную акцию.

"Город уделяет очень большое внимание проблеме обманутых дольщиков и долгостроев, мы делаем все возможное для того, чтобы решить эту проблему в самые короткие сроки", - заявил на встрече Хуснуллин. Он сказал также отчаявшимся просителям, что все управленческие решения по объектам долгостроев в Южном Тушино уже приняты и идет процесс оформления документации. Он пообещал дольщикам, что строители выйдут до конца года на стройплощадки и проблема в течение года будет решена, пишет Интерфакс.

Представители стройкомплекса, по словам их руководителя, будут проводить регулярные встречи с дольщиками города.