В Смоленске арестовали очередного коррупционера

Заместитель мэра города Смоленска Николай Петроченко препровожден в областное УВД после следственных мероприятий, проведенных накануне в мэрии города.

Вечером в понедельник в здании городской администрации Смоленска были проведены обыск и другие следственные действия. Правоохранительные органы обыскали в кабинете Петроченко, а также в кабинете заместителя главы администрации Смоленска - руководителя аппарата Александра Погуляева, сообщает ИТАР ТАСС.

Пока точная цель мероприятий не сообщается, но ходят слухи о получении заместителем мэра крупной взятки.