РЖД собирается отменить «Сапсан» от Петербурга до Нижнего

Компания "Российские железные дороги" собирается к зиме отменить рейсы поездов "Сапсан", следующих по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород, из-за низкого пассажиропотока.

Анализ пассажиропотока за год показал, что только 8% пассажиров едут сквозным маршрутом из Петербурга в Нижний, почти все пассажиры выходят в Москве. Глава отдела исследований пассажирских перевозок Института проблем естественных монополий Евгений Алексеев объяснил, что идея запустить "Сапсан" от Петербурга до Нижнего Новгорода была сомнительной с самого возникновения. «У скоростных поездов есть четко выраженная ниша - это перевозки, занимающие не более четырех-пяти часов. Второй вид продукта, предлагаемый железной дорогой пассажирам во всем мире, - ночные поезда, которые едут семь-девять часов". "Сапсан" же шел между Петербургом и Нижним Новгородом почти восемь часов, что не попадало ни в ту, ни в другую нишу», - заявил Алексеев.

В РЖД также посетовали, что обслуживание транзитного поезда выходит в копеечку, постоянно приходилось на остановке в Москве менять чехлы кресел, убирать вагоны и практически подготавливать поезд в новый рейс, и все за 15 минут, сообщает ИТАР ТАСС. Скорее всего, транзитные поезда будут заменены на дополнительные прямые