Осторожно! К нам летит американский спутник

К Земле неумолимо приближаются полтонны космического мусора, представляющие собой обломки нефункционирующего американского спутника.



Космический аппарат служил науке на протяжении двух десятков лет, исследуя верхние слои атмосферы и ведя поиск озоновых дыр на высоте 600 километров. Но теперь неуправляемый многотонный американский зонд, частично разрушенный неизвестным космическим предметом, приближается к Земле с пугающей скоростью - восемь километров в секунду, сообщают www.vesti.ru. Это может произойти уже в ближайшую пятницу.

Куда именно упадут 26 несгоревших компонентов общей массой 532 килограмма, ученые с точностью предсказать не могут. Специалисты из Космических войск России успокоили население. Они высчитали, что падение обломков зонда ожидается в акватории Индийского океана.

В американском аэрокосмическом агентстве уверяют: куда бы ни упал спутник, никто не должен погибнуть. Ведь большая часть обломков аппарата сгорит в плотных слоях атмосферы. А те обломки, что не сгорят, скорее всего, упадут в океан. Кроме того, токсичное топливо на борту спутника было выработано еще в 2005 году.