Федеральный список "Правого дела" на выборах в Госдуму возглавит и.о. председателя партии Андрей Дунаев, он заявил, что вопрос о новом лидере на съезде 20 сентября обсуждаться не будет.



По итогам заседания федерального политсовета партии Андрей Дунаев сказал: "Политсовет рассмотрел вопросы федерального списка кандидатов и единогласно решил, что этот список возглавлю я. По всем остальным кандидатурам федеральной части списка пока идет согласование".



До сих пор не сформирована первая тройка списка. В первоначальный ее вариант вошли первые кандидаты - Андрей Дунаев, Андрей Богданов и Борис Надеждин. Но кандидатура Богданова была встречена в штыки встречена членами "Правого дела", пришедшими из "Союза правых сил", рассказал Надеждин. По его словам, окончательное решение "правые" должны принять на съезде партии 20 сентября. Он сказал: "Договорились, что на съезде завтра все будем решать. С пониманием, что если съезд голосует за выдвижение Богданова, то Надеждин, Нечаев и другие видные деятели СПС из партии выходят".



Напомним, ранее о выходе из "Правого дела" объявил один из основателей партии Леонид Гозман.