Бывший сопредседатель "Правого дела" Леонид Гозман, один из основателей партии, заявил о своем выходе из рядов "Правого дела" в своем блоге на на Livejournal.



Леонид Гозман написал: "Настоящим заявляю, что с сегодняшнего дня я не имею никакого отношения к организации, именующей себя Всероссийской политической партией "Правое дело. ...Проиграла страна, мы с вами проиграли. Но я, как и мои товарищи по СПС, никогда не был ни за Прохорова, ни против него. Мы – за идею, за то, чтобы было менее противно жить... В общем, за демократию".



Политик ранее заявил, что у "Правого дела" нет никаких шансов успешно выступить на парламентских выборах и пройти в Госдуму: "В той конфигурации, в которой сейчас находится "Правое дело", у него нет никаких шансов успешно выступить на парламентских выборах и пройти в Госдуму. Шансов - ноль", пишет Лента.ру.