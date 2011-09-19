Зимнюю сказку готовят летом

Комитет общественных связей города Москвы завершил открытый конкурс по организации и проведению праздничных новогодних мероприятий.

Самое известное из них - елка мэра - пройдет в Большом конференц-зале правительства Москвы. Тендер на ее проведение выиграл режиссерский центр «Карнавал-Стиль». "Карнавал-Стиль" устраивает главную столичную елку с 1998 года, - пишут «Известия». На счету у организации - праздничные вечера, посвященные Дню России в "Лужниках", 150-летие Третьяковской галереи и масштабные празднества, посвященные 300-летию Полтавской битвы, которые предстоит провести в следующем году.

В фойе детей встретит игровая программа, а в зале покажут спектакль под названием "Сказочный город", где будут участвовать как русские, так и зарубежные сказочные герои. Над программой уже работают поэты Андрей Усачев и Андрей Березин, а также композитор Максим Дунаевский.

Десятидневные праздничные мероприятия в конференц-зале правительства Москвы в этом году обойдутся городскому бюджету в кругленькую сумму – почти 45 миллионов рублей. За спектакль и работу аниматоров в фойе власти заплатят 20 миллионов рублей, за организацию праздника у здания правительства чиновники предлагают 9,1 миллиона рублей. На детей-сирот и ребят из неблагополучных семей выделено 9,5 миллионов рублей, сообщает www.newsmsk.com.

Что же касается кремлевской елки, то новогодние представления там будут посвящены 200-летию Отечественной войны 1812 года. По словам организаторов, аниматоры будут одеты в стилизованные исторические костюмы, и представление будет выдержано в стиле того времени.

В целом детские новогодние развлечения обойдутся мэрии в 180 миллионов рублей, что на 20 миллионов больше прошлогодних затрат.