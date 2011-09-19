Президент поручил генпрокурору взять под особый контроль нарушения в сфере ЖКХ

В понедельник президент России Дмитрий Медведев поручил генпрокурору Юрию Чайке взять под особый контроль случаи существенных нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).



На встрече с генпрокурором президент РФ сказал: "Это вопиющие действия, и они должны быть соответствующим образом квалифицированы Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и впоследствии судом, если есть основания для возбуждения уголовного дела. Хотел бы, чтобы Вы взяли это под особый контроль", - цитирует российского президента ИТАР-ТАСС.



Дмитрий Медведев напомнил, что в марте давал поручение Генпрокуратуре провести проверку по поводу расходования средств, выделяемых на реформирование ЖКХ. "Этот комплекс огромный, очень сложный, недореформированный, с большим количеством проблем, на которые справедливо жалуются граждане, а помимо внутренних проблем в нем циркулируют большие деньги, которые не всегда тратятся по назначению", а "в результате восстановление ЖКХ не идет, граждане испытывают дополнительную финансовую нагрузку, а ворюги наживаются", - сказал президент РФ.



В свою очередь, Юрий Чайка проинформировал Дмитрия Медведева о создании межведомственной рабочей группы, которой "с марта этого года было проверено более 4 тысяч организаций сферы ЖКХ, дана оценка использования около 35 млрд рублей, которые поступали на счет этих организаций", "установлено огромное количество случаев хищения средств, в том числе путем использования фиктивных фирм-однодневок с составлением поддельных документов". Кроме того, в числе других нарушений генпрокурор назвал невыполнение организациями инвестиционных и производственных программ, необоснованное возложение на граждан дополнительных расходов по поддержанию коммунальной инфраструктуры, нарушение законодательства о конкуренции, ненадлежащий контроль со стороны органов власти за исполнением обязательств компаниями в сфере ЖКХ.



По словам генпрокурора, за последние полгода "в общей сложности выявлено 13 тысяч нарушений", сделано 4 тысячи представлений об устранении нарушений, полторы тысячи должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, собрано материалов для возбуждения уголовных дел по 500 случаям, по 250 материалам уголовные дела возбуждены.



Юрий Чайка подчеркнул, что генеральная прокуратура продолжает свою работу: "Мы мониторим ситуацию, контроль продолжается".