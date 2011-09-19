В ходе проверок Ространснадзор обнаружил 78 нарушений требований воздушного законодательства на 56 воздушных судах, об этом сообщил официальный представитель Ространснадзора Сергей Романчев.



Сергей Романчев рассказал: "За неделю сотрудники центрального аппарата провели девять инспекторских проверок соблюдения требований воздушного законодательства в сфере деятельности авиакомпаний и авиапредприятий, 91 рамповую проверку воздушных судов и 11 дополнительных проверок по задержкам отправления пассажиров".



Представитель Ространснадзора отметил, что в ходе проверок выявлено 78 нарушений требований воздушного законодательства и 112 замечаний на 56 воздушных судах, передает Интерфакс.