Следственный комитет ищет распространителей слухов о смерти Тулеева

Следственный комитет РФ по Кемеровской области начал проверку по факту распространения слухов о смерти руководителя региона Амана Тулеева.



Сейчас следователи совместно с сотрудниками полиции пытаются установить первоисточник информации. Ранее отдельные СМИ в качестве источника сведений называли учащегося кадетского корпуса в Кемерово. На своей странице «В контакте» вечером 17 сентября он написал, что губернатор скончался в больнице города Березовского от почечной недостаточности. Сейчас запись удалена. Молодой человек утверждает, что сам стал "жертвой слуха".

Информация о смерти губернатора Кузбасса, как отмечает «Интерфакс», распространялась не только через социальные сети, но и с помощью СМС.

Представитель Тулеева предположил, что появление недостоверных сведений о смерти губернатора связано с выборами в Госдуму, сообщает lenta.ru. Губернатор выиграл в своем регионе праймериз «Единой России», однако возглавит ли он региональный список, будет известно после съезда партии 23-24 сентября.

Подобный инцидент уже имел место быть год назад. В августе 2010 года в Сети активно распространялись слухи о смерти губернатора Омской области Леонида Полежаева. По факту появления ложной информации возбудили уголовное дело, но виновники так и не были найдены. Расследование дела приостановлено.



