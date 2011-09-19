Россия прирастает Арктикой

Из Мурманска в Арктику отправилась Высокоширотная экспедиция «Арктика-2011» Государственного научного центра РФ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт». Переход осуществляет атомный ледокол «Россия», принадлежащий Росатомфлоту ( ГК «Росатом»). В ходе экспедиции будут проведены работы по закрытию дрейфующей станции «Северный полюс-38» и открытию новой дрейфующей станции «Северный полюс-39». Эти работы будут выполняться при вертолетной поддержке авиакомпании «Газавиа».

Как сообщили в ГК «Росатом», расчетная длительность плавания - один месяц. Ученые должны найти новую льдину, подходящую для научной работы. На нее и высадят личный состав станции и выгрузят около 300 тонн оборудования. Сегодня в Арктике все еще несет дежурство «Северный полюс-38». Эта станция была открыта 15 октября 2010-го года в восточной части Северного ледовитого океана. Ученые ведут океанографические, ледовые и метеорологические наблюдения. Выполняются специальные океанографические, ледовые, метеорологические наблюдения, включающие наблюдения за концентрацией двуокиси углерода, метана и озона с высокой дискретностью в прилёдном слое атмосферы и за интенсивностью ультрафиолетовой радиации. Личный состав станции «Северный полюс-38» - 16 человек.

Сегодня Россия обладает самым мощным ледокольным флотом в мире и уникальным опытом конструирования, постройки и эксплуатации таких судов. Атомный ледокольный флот насчитывает 6 атомных ледоколов, 1 контейнеровоз и 5 судов технологического обслуживания. Его задача - обеспечивать стабильное функционирование Северного морского пути и открывать доступ к арктическому шельфу и районам Крайнего Севера. К слову, еще несколько лет назад российская атомная флотилия переживала очень непростые времена, пока флот не был передан на баланс ГК «Росатом».

В последние годы экспедиции атомоходов, которые находятся в эксплуатации Росатомфлота, проходят ежегодно. 24 июня 2010 года завершился рейс атомного ледокола «Россия» по снятию с льдины полярников дрейфующей станции «Северный полюс-37». Длительность работы составила 270 суток. Дорога составила 2901 милю (туда), обратно в Мурманск – 2819 миль. Атомоход шел на пределе возможностей ядерной энергетической установки: использовалось 90% ее мощности. Был совершен в самый сложный в ледовом отношении период года и в самый труднодоступный район Арктики. В это время в Канадской котловине не бывало еще ни одно судно.

21 августа 2009 г. из Мурманска стартовала высокоширотная морская экспедиция «Арктика-2009» на атомном ледоколе «Ямал». 50 участников провели снятие личного состава и имущества дрейфующей станции «Северный полюс-36». Они высадили полярников на новую льдину в восточной части Арктики для развертывания дрейфующей станции «Северный полюс-37». Льдина, на которой дрейфовала станция «Северный полюс-36», находилась примерно в 140 милях от северного побережья Гренландии.

Напомним, что первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс -1» начала работать во льдах Арктического бассейна 25 мая 1937 года. В этот день на льдину вблизи Северного полюса самолетами Высокоширотной воздушной экспедиции были доставлены начальник станции И. Папанин, геофизик Е. Федоров, гидролог П. Ширшов и радист Э. Кренкель. C этого момента дрейфующие станции работали в Арктическом бассейне регулярно, с перерывом на предвоенные и военные годы. И был перерыв в работе -целых 12 лет (в 1980-2000 гг.). Весной 2003 года работа на Северном полюсе была возобновлена в постоянно режиме.

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт является единственным в России научно-исследовательским учреждением, проводящим комплексное изучение полярных регионов Земли. Он был основан 4 марта 1920 года ( прежние названия – Севэкспедиция, Институт по изучению Севера, Всесоюзный арктический институт, Арктический научно-исследовательский институт). Сотрудники института принимали участие во всех крупных полярных экспедициях 30-х годов, в том числе в легендарных походах на ледоколах «Г. Седов», «А. Сибиряков», «Челюскин» и др.

Арктический НИИ является научно-исследовательским и координационно-методическим центром по гидрометеорологическим, ледовым, ионосферным и магнитным наблюдениям и руководству гидрометеорологической и геофизической сетью в Арктике и Антарктике; гидрометеорологическому обеспечению отраслей экономики и оборонной деятельности в Арктике; ведению государственного водного кадастра в Арктике; морскому льду Мирового океана и замерзающих морей России.

А сам Росатомфлот выполняет ключевую роль присутствия России в Арктике и освоение ее природных богатств. Именно освоение Арктики позволит России кратно увеличить мировые запасы углеводородов и других полезных ископаемых. Активизация северного морского пути - это геополитическое и экономическое лидерство России и очень перспективный бизнес.

Сегодня ледоколы Росатомфлота уже в два раза сокращают срок доставки грузов из Европы в Азию по Северному морскому пути ( по сравнению с маршрутами через Панамский и Суэцкий каналы). Они избегают «пиратских рисков» для торговых судов. Уже установлен рекорд перехода по Севморпути – менее 8 дней. Таким образом, работа судов Росатомфлота - это развитие науки, экономики страны и северных российских территорий. На повестке дня стоит и развитие арктического туризма. Это будет новая перспективная сфера в экономике.

Из досье «АН»

Ледокол «Россия» - атомный ледокол типа «Арктика». Является четвёртым в мире судном с ядерной энергетической установкой. Заложен 20 февраля 1981 г. на Балтийском заводе. Спущен на воду 2 ноября 1983 г. Принят в эксплуатацию 21 декабря 1985 г. Тип главной установки: атомная турбоэлектрическая, мощность 75 тыс. л. с. Максимальная скорость хода на чистой воде - 20,8 узлов. Капитаны ледокола – Александр Спирин и Олег Щапин (2 экипажа).





