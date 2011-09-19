"Единая Россия" не будет требовать отставки Левитина

Спикер Госдумы, глава высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов заявил, что фракция "ЕР" в Госдуме не будет требовать отставки министра транспорта Игоря Левитина.



В понедельник Борис Грызлов сказал: "Обсуждение будет достаточно серьезное и плотное завтра, но в редакции "требовать отставки Левитина" "Единая Россия" вопрос ставить не будет". Он уточнил, что во вторник Игорь Левитин будет выступать перед депутатами в рамках "правительственного часа", здесь он ответит на вопросы о последних катастрофах - о теплоходе "Булгария" и самолете Як-42.



Спикер ГД РФ рассказал, что во вторник на "правительственном часе" также будут принимать участие руководители Росавиации и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. "Понятно, что мы обсуждаем проблемы катастроф - и теплохода "Булгария", и Як-42 в Ярославле. Тяжелая ситуация, мы должны разобраться в корне с этой проблемой", - цитирует спикера нижней палаты Интерфакс. По его словам, данная проблема касается многих аспектов, не только министра транспорта, это и ситуация с промышленностью, и с подготовкой пилотов, капитанов судов, и многих других важных вопросов.