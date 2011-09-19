Многодетным мамам в Туле увеличат пособие

В 90-е годы прошлого века в Тульском регионе резко упала рождаемость. И вот уже в последние 4-5 лет демографическая ситуация стала улучшаться.



В самое ближайшее время тульских многодетных мам ждет сюрприз, сообщает kp.ru. С 1 октября увеличивается ежемесячная выплата многодетным мамам, награжденным орденом «Материнская слава». Выплаты предусмотрены на несовершеннолетних детей. Если ранее пособие составляло 652 рубля в месяц, то с 1 октября эта сумма повысится до 1302 рублей в месяц.