Власти Москвы не намерены в билижайшее время повышать налоговые ставки

Первый заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Ирина Смирнова заявила, что власти Москвы в ближайшее время не намерены повышать налоговые ставки.



В понедельник на заседании бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы Ирина Смирнова, отвечая о планировании налогов на следующий год, сказала: "На сегодняшний день мы не будем менять налоговые ставки", неизменными останутся и ставки транспортного налога.



Глава департамента финансов Москвы Вера Чистова представила на заседании доходную часть проекта бюджета столицы на 2012 год и плановый период на 2013-2014 годы.

Согласно проекту бюджета, в 2012 году доходы столицы прогнозируются в объеме 1 трлн 450 млрд рублей, что на 16,6% выше утвержденных показателей бюджета города на 2011 год. А в 2013 году поступления в бюджет ожидаются в объеме 1 трлн 554,98 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2012 году. В 2014 году - в объеме 1 трлн 712,7 млрд рублей, это больше на 10% предыдущего года, передает Интерфакс.