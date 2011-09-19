Пресс-служба экс-лидера "Правого дела" Михаила Прохорова не подтверждает информацию о его возвращении в партию, пояснив, что сам Прохоров не слышал об этом.



В пресс-службе Прохорова заявили: "Эту информацию дает сторона нынешнего руководства партии, мы этого пока не подтверждаем. Более того, Михаил сам еще не знает о том, что такая информация появилась". "Пока Михаил Прохоров не принял решение, как дальше будет развиваться его политическая карьера", – цитирует пресс-службу Интерфакс.



Напомним, ранее в понедельник пресс-служба "Правого дела" объявила, что Михаил Прохоров может вернуться в партию. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" пресс-служба Прохорова еще более категорично заявила, что тот не собирается возвращаться в партию "Правое дело".



В настоящее время пресс-секретарь "Правого дела" Ярослав Вольпин уточнил: "Помощники Михаила Прохорова будут проинформированы о том, что завтра съезд".